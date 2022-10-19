«Мутко нервно курит в сторонке»: Ольга Бузова поражает подписчиков «кривым» английским (видео)

Певица и актриса Ольга Бузова за долгие годы работы в шоу-бизнесе так и смогла освоить английский язык. К такому выводу приходят подписчики звезды каждый раз, когда она внезапно публикует видео, где говорит по-английски, либо пытается вставлять отдельные английские слова в русскую ручь.

«Мутко нервно курит в сторонке», - комментируют неуклюжие попытки Ольги общаться на иностранном пользователи соцсетей.

Они отмечают, что звезда «Дома-2» делает кучу ошибок, к тому же наверняка пугает англоязычную публику своим акцентом.

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