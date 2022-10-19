«Никогда не хотела, чтобы сын встречался с малолеткой»: Кудрявцевой удалось подружиться с мамой молодого мужа

Недавно ходили слухи, что Кудрявцева находится на грани развода с мужем. Но она опровергла домыслы общественности. телеведущая ранее пережила два развода. У нее есть взрослый сын с сыном Жаном от Сергея Ленюка из группы «Ласковый май». Вторым супругом блондинки был московский бизнесмен Матвей Морозов, которому силовики предъявили обвинение в крупном мошенничестве.

Теперь Кудрявцева признается, что буквально убежала от тирана. А вот с Макаровым она обрела счастье, хоть он и старше ее на 16 лет.