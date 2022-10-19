«Никогда не хотела, чтобы сын встречался с малолеткой»: Кудрявцевой удалось подружиться с мамой молодого мужа

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно ведет шоу «Секрет на миллион». Примечательно, что также каждый раз блондинка ведет «Песню года». О личной жизни она не рассказывает. Однако Лера давно состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Четыре года назад у них родилась дочка Мария.
Недавно ходили слухи, что Кудрявцева находится на грани развода с мужем. Но она опровергла домыслы общественности. телеведущая ранее пережила два развода. У нее есть взрослый сын с сыном Жаном от Сергея Ленюка из группы «Ласковый май». Вторым супругом блондинки был московский бизнесмен Матвей Морозов, которому силовики предъявили обвинение в крупном мошенничестве.
Теперь Кудрявцева признается, что буквально убежала от тирана. А вот с Макаровым она обрела счастье, хоть он и старше ее на 16 лет.
Жан Ленюк и Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
Они случайно разговорились в ресторане, а уже на следующий день обоим казалось, что знакомы всю жизнь. Лере удалось подружиться и со своей свекровью. Мама хоккеиста Наталья призналась, что никогда не хотела, чтобы невестка была очень молода.
«Намного лучше, когда жена старше мужа. Это я сейчас точно поняла. Никогда не хотела, чтобы сын встречался с малолеткой. Потому что женщина должна быть и матерью, и женой, и любовницей. Лера где-то поймет, простит, а молодые по каждой мелочи ссоры затевают», – цитирует ее сайт EG.ru
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Мама Игоря Макарова. Фото: соцсети
Примечательно, что Кудрявцева познакомилась с мамой мужа на хоккейном матче. Они сразу нашли общий язык. Окружающие признаются, что они очень похожи: яркие блондинки, которые следят за фигурой.
Теперь свекровь смело делится с Лерой даже очень личными переживаниями. Она в восторге от вкуса и чувства юмора невестки. Родственницы созваниваются почти каждый день. Свекровь Кудрявцева называет Наташей, но обращаться к ней решила на «вы».