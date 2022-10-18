Навка в жакете цвета фламинго на запах запечатлелась с Тарасовой на съемках «Ледникового периода»

Если в первом выпуске не было главного судьи Татьяны Тарасовой, так как она находилась в больнице, уже на съемках второго выпуска тренер по фигурному катанию появилась на ледовой арене. С ней сделала фото Навка, которая в этот день была в льняном жакете на запах цвета фламинго и черных брюках с лампасами.

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