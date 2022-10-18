Навка в жакете цвета фламинго на запах запечатлелась с Тарасовой на съемках «Ледникового периода»

Татьяна Навка уже давно прославилась не только на всю страну, но и на весь мир. Она является выдающейся фигуристкой и обладает олимпийским золотом. Уже несколько лет подряд спортсменка создает красочные ледовые шоу. Она также воспитывает дочку Надежду, которая пошла по ее стопам. Этой осенью звезда также успевает ездить на съемки телевизионного шоу.
Недавно Навка отметила день рождения мужа Дмитрия Пескова. Также она поздравила Жасмин, Николая Баскова и других друзей, которые родились в октябре. При этом фигуристка снова сидит в кресле жюри в «Ледниковом периоде».
Если в первом выпуске не было главного судьи Татьяны Тарасовой, так как она находилась в больнице, уже на съемках второго выпуска тренер по фигурному катанию появилась на ледовой арене. С ней сделала фото Навка, которая в этот день была в льняном жакете на запах цвета фламинго и черных брюках с лампасами.
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Татьяна Навка и Татьяна Тарасова. Фото: соцсети
Поклонники не только восхитились образом Навки. Многие посчитали, что Тарасова помолодела. «Очень прекрасные обе.. Думаю все рады возвращению Тарасовой», «Она всегда выглядела намного моложе своих лет», «Какие прекрасные две Тани», «Шикарный кадр», — стали писать подписчики.