Вслед за пропавшей Анжеликой Варум из магазинов исчезли ее вина

Певица Анжелика Варум с недавних пор отказалась выходить на сцену, считая шоу-бизнес делом молодых.
А некоторое время назад звезда 90-х Анжелика Варум перестала выходить в свет и проявлять какую-либо активность в соцсетях.
Сообщалось, что певица могла уехать в Америку, где живет их общая с Леонидом Агутиным дочь. Но пару недель назад Анжелику Варум видели в одном из московских ресторанов.
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Оставив шоу-бизнес Анжелика Варум занялась виноделием, купив виноградники на Кубани. Однако сейчас именных напитков звезды в магазинах нет. Значит ли это, что певица свернула производство в России, пока неизвестно.
«Да, эти вина закончились, и новых поставок пока нет. Сейчас идет новый сбор урожая, и розлив пока не начался... Надеемся, что производитель этой серии порадует нас своей продукцией в 2023 году», — прокомментировали на винзаводе.
По материалам kp.ru.