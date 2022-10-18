Вслед за пропавшей Анжеликой Варум из магазинов исчезли ее вина

Певица Анжелика Варум с недавних пор отказалась выходить на сцену, считая шоу-бизнес делом молодых.

А некоторое время назад звезда 90-х Анжелика Варум перестала выходить в свет и проявлять какую-либо активность в соцсетях.

Сообщалось, что певица могла уехать в Америку, где живет их общая с Леонидом Агутиным дочь. Но пару недель назад Анжелику Варум видели в одном из московских ресторанов.

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