Вслед за пропавшей Анжеликой Варум из магазинов исчезли ее вина

Анжелика Варум

Анжелика Варум. Фото: Global Look Press

По некоторым данным, певица Анжелика Варум приостановила выпуск продукции в России.

Певица Анжелика Варум с недавних пор отказалась выходить на сцену, считая шоу-бизнес делом молодых.

А некоторое время назад звезда 90-х Анжелика Варум перестала выходить в свет и проявлять какую-либо активность в соцсетях.

Сообщалось, что певица могла уехать в Америку, где живет их общая с Леонидом Агутиным дочь. Но пару недель назад Анжелику Варум видели в одном из московских ресторанов.

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Оставив шоу-бизнес Анжелика Варум занялась виноделием, купив виноградники на Кубани. Однако сейчас именных напитков звезды в магазинах нет. Значит ли это, что певица свернула производство в России, пока неизвестно.

«Да, эти вина закончились, и новых поставок пока нет. Сейчас идет новый сбор урожая, и розлив пока не начался... Надеемся, что производитель этой серии порадует нас своей продукцией в 2023 году», — прокомментировали на винзаводе.

По материалам kp.ru.

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