«Какие туфли красивые!»: Бородина в мини-платье на запах посплетничала с Кошкиной и Скулкиной (видео)

В последнее время Ксения часто хвастается новыми нарядами. Она посещает не только вечеринки, но и театры. Если летом телеведущая отдыхала в Европе, то теперь она активно снимается в новых проектах.

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