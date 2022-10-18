«Какие туфли красивые!»: Бородина в мини-платье на запах посплетничала с Кошкиной и Скулкиной (видео)

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой. Теперь Ксения продолжает вести проект, а также появляется на других передачах. Примечательно, что в этом году она запустила свой курс для женщин, у которых проблемы в семейных отношениях. Сама звезда год назад пережила второй развод.
В последнее время Ксения часто хвастается новыми нарядами. Она посещает не только вечеринки, но и театры. Если летом телеведущая отдыхала в Европе, то теперь она активно снимается в новых проектах.
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Не так давно Бородина стала ближе общаться с Екатериной Скулкиной. На этот раз они снова встретились на съемочной площадке. Телеведущая облачилась в мини-платье на запах с принтом и пудровые босоножки. Она восхищенно отреагировала на Скулкину, которая отметилась в платье-сорочке и жакете пурпурного цвета.
«Моя ночнуха пришла! Ну ты побыстрому, да?» – в шутку сказала Ксения.
«Нет, я в чем была в том и выскочила!» – ответила ей актриса.
«Какие туфли красивые!» – заявила Бородина.
«Ты тоже решилась? А это не ты мне говорила, что черные босоножки удобные, а бежевые нет. Я заказала две пары», – поделилась звезда.
Потом к ним пришла Яна Кошкина в зеленом мини. Телеведущая сразу подметила, что с мужчиной нужно обсуждать, какая Яна горячая.
Ксения Бородина и Екатерина Скулкина. Фото: соцсети