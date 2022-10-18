Как близкие Максима Галкина* относятся к его отъезду из России и высказываниях о ней

Телеведущий и пародист Максим Галкин* уже больше полугода не появлялся в России. Шоумен покинул страну в начале 2022 года на фоне событий, разворачивающихся в мире, и поселился с семьей в Израиле.

Максим Галкин* активно озвучивает свою позицию на публике. Эксперты предполагают, что шоумен, скорее всего, испортил отношения со своими близкими.

Как известно, Максим Галкин* — выходец из семьи военных, его отец и оба деда были крупными военачальниками. Так что, скорее всего, семья Галкина не на его стороне.

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По крайней мере, такой вывод сделали эксперты, присутствовавшие на программе «Место встречи» с Андреем Норкиным на НТВ.

«Папа Галкина* — военный. У него вообще вся семья армейская. В военной среде это рассматривается очень серьезно, ведь ты предал отца!» — отметил во время передачи журналист Андрей Сидорчик.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.