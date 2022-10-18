«Трясет прилепленной челкой на старости лет»: начавшей выходить в свет Алле Пугачевой указали на ее место

Алла Пугачева за последние несколько дней дважды появлялась на публике в Израиле, причем неизменно фиксируя эти факты в своем микроблоге.
Алла Пугачева отметилась на концерте певицы Земфиры в Тель-Авиве, а затем посетила выступление Бориса Гребенщикова.
Блогер Лена Миро предположила, что Алла Пугачева таким образом пытается привлечь внимание на чужбине к своей персоне и влиться в местную израильскую тусовку.
«Не получилось в Москве влиться в тусовку? Вливается в Израиле. Не получится там — поедет еще куда-то. А если вообще не вольешься, если не примут, станет жутко обидно», — высказалась Лена Миро в «Живом Журнале».
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Лена Миро предсказала скорый отъезд Аллы Пугачевой из Израиля и раскритиковала ее за стремление молодиться.
«Уедет, нахамит на прощание. Скажет, это не я вам не нужна, а вы — мне. Впрочем, и это тоже мало кто заметит-запомнит. Вся особенность Аллы была как мыльный пузырь — лопнула. Вот только и остается, что прилепленной челкой трясти на старости лет», — добавила Лена Миро.