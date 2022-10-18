«Трясет прилепленной челкой на старости лет»: начавшей выходить в свет Алле Пугачевой указали на ее место

Алла Пугачева за последние несколько дней дважды появлялась на публике в Израиле, причем неизменно фиксируя эти факты в своем микроблоге.

Алла Пугачева отметилась на концерте певицы Земфиры в Тель-Авиве, а затем посетила выступление Бориса Гребенщикова.

Блогер Лена Миро предположила, что Алла Пугачева таким образом пытается привлечь внимание на чужбине к своей персоне и влиться в местную израильскую тусовку.