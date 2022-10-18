«Если сидишь одна, то какая же Примадонна?»: по Алле Пугачевой нанесен новый удар

Лена Миро дала понять, что Алле Пугачевой не сидится тихо и спокойно дома из-за страха быть забытой. Мол, звезда таким образом старается не выпасть из обоймы и поддерживает затухающий интерес публики к себе.

«Если сидишь одна, то какая же примадонна? Рядом нужен еще хоть кто-то, чтобы на его фоне сказать: а я-то лучше! Поэтому я примадонна, а ты — нет. Вот Алла и старается. Не получилось в Москве влиться в тусовку? Вливается в Израиле. Не получится там — поедет еще куда-то. А если вообще не вольешься, если не примут, станет жутко обидно. Впрочем, так и будет — никому Алла оказывается не нужна», — высказалась Лена Миро.