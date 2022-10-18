«Трое на свободе. Деньги не возвращены»: вдова Градского дала первый комментарий по делу об ограблении

«Приговором в отношении этого человека я удовлетворена, — сказала вдова Градского Марина Коташенко. — Но на свободе еще как минимум трое. И деньги не возвращены. Значит для меня и моей семьи это дело еще не закончено».

Напомним, дерзкое нападение на Марину Коташенко произошло в январе этого года. Преступники спровоцировали ДТП с машиной Коташенко, а когда она вышла из салона автомобиля, с помощью угроз заставили ее проследовать вместе с ними домой и отдать 100 миллионов рублей.

По материалам «Подмосковье сегодня».