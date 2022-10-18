«Трое на свободе. Деньги не возвращены»: вдова Градского дала первый комментарий по делу об ограблении

Накануне был вынесен первый приговор по делу об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко.
Единственный пойманный участник нападения на Марину Коташенко 28-летний Умеджон Жабборов был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.
Присутствовавшая на вынесении приговора вдова Александра Градского заявила, что решением суда довольна.
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«Приговором в отношении этого человека я удовлетворена, — сказала вдова Градского Марина Коташенко. — Но на свободе еще как минимум трое. И деньги не возвращены. Значит для меня и моей семьи это дело еще не закончено».
Напомним, дерзкое нападение на Марину Коташенко произошло в январе этого года. Преступники спровоцировали ДТП с машиной Коташенко, а когда она вышла из салона автомобиля, с помощью угроз заставили ее проследовать вместе с ними домой и отдать 100 миллионов рублей.
По материалам «Подмосковье сегодня».