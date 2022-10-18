«Показала сокровенное»: Самбурская в мини-бикини натерла свои прелести прямо у бассейна

На этот раз Настасья устроила себе второй отпуск за осень. Она приехала в Турцию, где остановилась в отеле в провинции Антальи. Актриса первый день провела у бассейна. Она предпочла заснять, как натирает свои ноги и другие прелести скрабом. При этом Самбурская была в черном мини-бикини на тесемках.

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