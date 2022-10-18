«Показала сокровенное»: Самбурская в мини-бикини натерла свои прелести прямо у бассейна

Настасья Самбурская уже давно стала популярной актрисой. Она многим зрителям знакома по сериалу «Универ». Также ей удалось стать певицей. Однако артистка сетует, что не встретила достойного мужчину. При этом она в 35 лет активно занимается спортом и любит облачаться в женственные наряды. А недавно звезда даже экспериментировала с имиджем.
На этот раз Настасья устроила себе второй отпуск за осень. Она приехала в Турцию, где остановилась в отеле в провинции Антальи. Актриса первый день провела у бассейна. Она предпочла заснять, как натирает свои ноги и другие прелести скрабом. При этом Самбурская была в черном мини-бикини на тесемках.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие адресовали ей комплименты. «Шикарная и ты и осень, мне осень нравится», «Фигура просто кайф», «Хороша чертовка», «Так это соблазнительно выглядит», «Хочется любоваться вами», «Показала сокровенное», «Тигрица какая», «Ножки просто идеальные», — стали писать подписчики.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды