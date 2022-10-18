«Я же не Агата Муцениеце»: Ивлеева рассказала, стоит ли прощать измену

Подписчики и простые любопытные все-таки допекли блогершу Настю Ивлееву вопросами о том, стоит ли прощать своему мужчине измену и давать ему второй шанс. С самого начала девушка сыпала ответами в стиле «никаких поблажек - изменил раз, изменит и еще». Но в итоге знаменитая блондинка не сдержалась и в сердцах сказала: «Почему вы у меня решили спросить об этом, я же не Агата Муцениеце?!». Эмоциям Ивлеева поддалась в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Скорее всего, блогерша не хотела задеть коллегу по цеху, но тем не менее уколола. Вся страна знает, что Агата тяжело пережила разрыв с мужем Павлом Прилучным и подобные выпады для нее неприемлемы.

«Я прожила с человеком восемь лет, родила ему двоих новых людей, а он так подло со мной поступил» - делилась сокровенным Муцениеце.

Казалось, что в этом браке было все: абьюз, рукоприкладство, измены. Агате до сих пор нелегко даются разговоры о личном.

В свою очередь, Настя Ивлеева недавно разорвала отношения с Элджеем. С рэпером она прожила всего два года. Муцениеце и Прилучный поддерживают общение ради детей, а телеведущая и певец ходят на тусовки, веселятся, целуются и тем самым вызывают недоумение у поклонников.

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Однако сама скандальная блондинка утверждает, что эти поцелуи не более, чем товарищеские. И с Элджеем они отличные друзья и ничего больше. К слову, в свое время про эту пару также ходили слухи об изменах, бесконечных ссорах и недопониманиях. Действительно, в шоу-бизнесе все давно перемешалось.