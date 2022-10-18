«По 10 миллионов ежемесячно»: раскрыты баснословные заработки Семена Слепакова в России

«Семен забыл спеть про то, сколько он получал у государства, которое ему так не нравится. Так, например, сегодня рассказали, что Слепаков получал 120 000 000 ежегодно как лицо ТНТ. Получается по 10 000 000 ежемесячно. Плюс 200 000 000 получил на реализацию своего творческого проекта, который так и не снял. Попросил еще 100 000 000. После разумного отказа в обиде отправился заграницу, где сейчас поет милые его сердцу песенки под гитару. Внимание, вопрос: если тебе так претила жизнь в России и «не все так однозначно», зачем брал сотни миллионов, являясь лицом телеканала Газпрома?» - задался риторическим вопросом Вячеслав Манучаров.