«Готовимся встречать годик Леши»: Костенко в мини-платье снялась с Тарасовым и тремя детьми в фотосессии

Однако 18 октября Костенко дала понять, что это только домыслы. Она снялась в фотосессии с детьми и мужем. Модель позировала в черном мини-платье с белой юбкой. В таких же нарядах были ее дочки. Тарасов предстал в костюме с бабочкой. В таком же костюме отметился и его сын, которому скоро исполнится один год.

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