«Готовимся встречать годик Леши»: Костенко в мини-платье снялась с Тарасовым и тремя детьми в фотосессии

Анастасия Костенко уже давно стала знаменитой персоной. Она участвовала в конкурсах красоты. Примечательно, что у нее появилось много хейтеров, когда Дмитрий Тарасов перестал скрывать роман с ней. Это случилось, когда футболист развелся с Ольгой Бузовой. Спустя годы телеведущая призналась, что пережила измену.
Но вот уже длительное время Тарасов счастлив в отношениях с новой избранницей. Она подарила ему дочек Милану и Еву, а в прошлом году у них родился долгожданный сын Алексей. Однако недавно появились слухи, что они находятся на грани развода.
Однако 18 октября Костенко дала понять, что это только домыслы. Она снялась в фотосессии с детьми и мужем. Модель позировала в черном мини-платье с белой юбкой. В таких же нарядах были ее дочки. Тарасов предстал в костюме с бабочкой. В таком же костюме отметился и его сын, которому скоро исполнится один год.
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На других кадрах маленький Леша также был в джинсовой комбинезоне и ел торт. Потом попробовали сладкий десерт и его сестры.
«Готовимся встречать годик Леши», — написала Анастасия.
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие также поразились тому, какая у футболиста стройная жена. Костенко вернулась в форму после третьих родов за несколько месяцев.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с детьми. Фото: соцсети