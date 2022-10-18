«Очень сладкие. А самое главное, свои»: Сергей Безруков похвастался наливными яблоками из собственного сада

Сергей Безруков

Сергей Безруков. Фото: Global Look Press

Руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков устроил себе выходной в семейном кругу.

Известный актер и режиссер, руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков 18 октября отмечает свой день рождения.

Знаменитости исполнилось 49 лет. В этот день Сергей Безруков устроил себе выходной и провел его с семьей — женой Анной Матисон, дочкой и двумя сыновьями.

Сейчас именитое семейство живет за городом. Рядом с особняком — роскошный яблоневый сад, в котором и устроил прогулку Сергей Безруков.

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В телеграм-канале Сергей Безруков поделился видео, на котором запечатлел фрагмент прогулки в саду. 

Артист предстал рядом с яблоней, усыпанной наливными красными яблочками. Безруков сорвал одно из них и поднес ко рту. Но откусывать не стал, а поцеловал.

«Очень сладкие. А самое главное, свои», — похвастался Сергей Безруков.

Видео Сергей Безруков сопроводил комментарием, в котором попросил поклонников не терять его.

«В день рождения делаю себе семейную паузу. Отдохну после Ростова, в том числе, и от соцсетей. Не теряйте!» — написал Сергей Безруков в телеграм-канале.

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