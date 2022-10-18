«Очень сладкие. А самое главное, свои»: Сергей Безруков похвастался наливными яблоками из собственного сада

Известный актер и режиссер, руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков 18 октября отмечает свой день рождения.

Знаменитости исполнилось 49 лет. В этот день Сергей Безруков устроил себе выходной и провел его с семьей — женой Анной Матисон, дочкой и двумя сыновьями.

Сейчас именитое семейство живет за городом. Рядом с особняком — роскошный яблоневый сад, в котором и устроил прогулку Сергей Безруков.

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