«Очень сладкие. А самое главное, свои»: Сергей Безруков похвастался наливными яблоками из собственного сада

Известный актер и режиссер, руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков 18 октября отмечает свой день рождения.
Знаменитости исполнилось 49 лет. В этот день Сергей Безруков устроил себе выходной и провел его с семьей — женой Анной Матисон, дочкой и двумя сыновьями.
Сейчас именитое семейство живет за городом. Рядом с особняком — роскошный яблоневый сад, в котором и устроил прогулку Сергей Безруков.
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В телеграм-канале Сергей Безруков поделился видео, на котором запечатлел фрагмент прогулки в саду.
Артист предстал рядом с яблоней, усыпанной наливными красными яблочками. Безруков сорвал одно из них и поднес ко рту. Но откусывать не стал, а поцеловал.
«Очень сладкие. А самое главное, свои», — похвастался Сергей Безруков.
Видео Сергей Безруков сопроводил комментарием, в котором попросил поклонников не терять его.
«В день рождения делаю себе семейную паузу. Отдохну после Ростова, в том числе, и от соцсетей. Не теряйте!» — написал Сергей Безруков в телеграм-канале.