«Крысы бегут первыми»: Манучаров, чеканя каждое слово, выругался в адрес покинувшего Россию Слепакова

Манучаров напомнил также, что Слепаков зарабатывал огромные суммы, являясь лицом телеканала ТНТ. Помимо этого, по сведениям Манучарова, Слепаков получал деньги на реализацию своих проектов.

«Семен забыл спеть про то, сколько он получал у государства, которое ему так не нравится. Так, например, сегодня рассказали, что Слепаков получал 120 000 000 ежегодно как лицо ТНТ. Получается по 10 000 000 ежемесячно. Плюс 200 000 000 получил на реализацию своего творческого проекта, который так и не снял. Попросил еще 100 000 000», — добавил Вячеслав Манучаров.

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Напомним, Семен Слепаков не так давно покинул Россию. По некоторым данным, шоумен обосновался в Израиле.