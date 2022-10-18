«Вот это магия пуш-ап»: Бузова в кожаных брюках с высокой посадкой и бра блеснула «налившимся» бюстом

На этот раз Бузова приехала в Стамбул. Она провела там время с подругами. На этот раз телеведущая нарядилась в кожаные брюки с высокой посадкой и леопардовое бра. Она накинула на плечи косуху оверсайз. Звезда стала позировать в уборной, блеснув пышным бюстом на камеру. Она руками придерживала брюки.

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