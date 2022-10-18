«Вот это магия пуш-ап»: Бузова в кожаных брюках с высокой посадкой и бра блеснула «налившимся» бюстом

Ольга Бузова является известной телеведущей. И после развода с Дмитрием Тарасовым она также стала петь. Артистка продолжает подогревать популярность. За ее жизнью следят более 20 миллионов человек в соцсетях. Она не скрывает, что любит проводить время на море. В этом году звезда много путешествует.
Примечательно, что летом Ольга уехала в Африку на съемки. А на днях она отправилась в Сочи. Артистка там села на лайнер, где состоялся спектакль с ее участием. Примечательно, что с собой она взяла множество нарядов. Телеведущая в мини-платье поужинала на корабле.
На этот раз Бузова приехала в Стамбул. Она провела там время с подругами. На этот раз телеведущая нарядилась в кожаные брюки с высокой посадкой и леопардовое бра. Она накинула на плечи косуху оверсайз. Звезда стала позировать в уборной, блеснув пышным бюстом на камеру. Она руками придерживала брюки.
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Поклонники удивились тому, как преобразилась фигура Ольги. Многие посчитали, что она использовала пуш-ап. «Какая фигура, вау», «Ну выглядишь очень дерзко», «Какой-то вульгарный леопард», «Наряд еще тот», «Откуда такой бюст», «Оля, вот это вырядилась! В Турции можно и скромнее», — стали писать подписчики.