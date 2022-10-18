Ух, хороша! Красотка-любовница Тимати томно нагнулась, засветив сочный бюст

Валентина Иванова. Фото: соцсети

Валентина Иванова. Фото: соцсети

Валентина Иванова поделилась новым видео.

Накануне новая избранница Тимати Валентина Иванова отметила день рождения. Девушка не рассказала, сколько лет ей исполнилось, но опубликовала праздничное видео.

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В ролике модель позировала в миниатюрном черном платье с глубоким декольте. Она широко улыбнулась, томно прикрыла глаза, а затем соблазнительно нагнулась к именинному торту и задула свечи. 

Пользователи Сети восхитились избранницей рэпера.

«Ух, хороша»; «Интересно, что Тимати подарил. Такая красотка заслуживает самого лучшего»; «Просто офигенная. И никакого силикона»; «Ноги от ушей»; «Грудь чуть в торт не выпала. Хороша, чертовка», — написали они.

Валентина Иванова. Фото: соцсети

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