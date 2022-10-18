Ух, хороша! Красотка-любовница Тимати томно нагнулась, засветив сочный бюст

Накануне новая избранница Тимати Валентина Иванова отметила день рождения. Девушка не рассказала, сколько лет ей исполнилось, но опубликовала праздничное видео.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В ролике модель позировала в миниатюрном черном платье с глубоким декольте. Она широко улыбнулась, томно прикрыла глаза, а затем соблазнительно нагнулась к именинному торту и задула свечи.