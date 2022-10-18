«Ходит на кладбище»: раскрыт мрачный секрет Алены Водонаевой

Недавно Алена Водонаева провела в Москве так называемый «Магический девичник». Одной из гостий вечера стала Алена Жигалова.

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Журналистка призналась, что близко общается с экс-звездной «Дома-2», поэтому не понаслышке знает, как серьезно та увлечена темой эзотерики.

«Алена в последнее время увлеклась магией, таро, а поскольку мы общаемся, то я это все знаю в красках. Алена даже ходит на кладбище! Так, все, больше не буду вам говорить, что она делает», — высказалась Жигалова в шоу «Алена блин! говорит».

Напомним, Водонаева прославилась благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2». После ухода с проекта она стала успешной блогершей и телеведущей.