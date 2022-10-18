Погорилая обвинила Трусову в «странном» переходе от Тутберидзе к Соколовской

Служебный роман мог стать причиной перехода фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Так считает бронзовая медалистка Чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая.

Она оценила переход спортсменки от одного тренера к другому и предположила, что он состоялся из-за амурных дел Трусовой с фигуристом Марком Кондратюком. К слову, молодого человека уже несколько лет тренирует Соколовская.

«Думаю, это было логично, учитывая ее отношения с Марком Кондратюком. Пойдет ли это на пользу, не знаю, Саша уже не первый раз делает непонятный переход, честно говоря», — рассказала Погорилая «Чемпионату».

Спортсменка назвала решение девушки «странным», ведь именно Тутберидзе сделала из девушки настоящую звезду.

К слову, сама Трусова уже переходила от Тутберидзе к Евгению Плющенко, но спустя некоторое время вернулась обратно.