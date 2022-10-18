«Ну вот мы и встретились»: Саша Задойнов из «Дома-2» предстал с подросшей дочкой от Элины Камирен

Александр Задойнов

Александр Задойнов. Фото: соцсети

Экс-участник проекта Александр Задойнов впервые за долгое время смог увидеться с Сашенькой.

Бывший участник «Дома-2» Саша Задойнов поделился в микроблоге совместным снимком со своей средней наследницей Александрой, которую ему родила Элина Камирен.

В последнее время у экс-возлюбленных вновь возникли недопонимания, и Элина наказывала Задойнова тем, что не давала ему общаться с дочкой.

Но, судя по всему, конфликт разрешен, и Саша Задойнов получил возможность видеться с наследницей.

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«Ну, вот мы и встретились», — подписал Саша Задойнов кадр с дочкой.

На фото он предстал с Александрой на берегу Черного моря. Поклонники Задойнова восторженно отреагировали на новость и снимок.

«Какая девочка нежная», «Супер, вы прекрасны, папочка и доченька, ми-ло-та», «Посмотрите, как она ручку положила на плечо», «Слава богу, Сашенька-милашка», — высказались в Сети.

Саша Задойнов с подросшей дочкой Элины Камирен. Фото: соцсети

Напомним, всего у Александра Задойнова три дочери. Семилетняя Саша — средняя из них. Старшая наследница в этом году окончила школу, а младшей пока нет и года.

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