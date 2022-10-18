«Ну вот мы и встретились»: Саша Задойнов из «Дома-2» предстал с подросшей дочкой от Элины Камирен

Бывший участник «Дома-2» Саша Задойнов поделился в микроблоге совместным снимком со своей средней наследницей Александрой, которую ему родила Элина Камирен.

В последнее время у экс-возлюбленных вновь возникли недопонимания, и Элина наказывала Задойнова тем, что не давала ему общаться с дочкой.

Но, судя по всему, конфликт разрешен, и Саша Задойнов получил возможность видеться с наследницей.

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