Эвелина Бледанс рассказала об артековской смене «солнечных» детей

Эвелина Бледанс часто приезжает в Крым — и по делам, и на отдых, ведь это ее родина. В этом году актриса и ведущая организовала поездку в «Артек» для «солнечных» детей и их родителей. Это оказалось нелегко, на каждом шагу подстерегали трудности и неприятности.

«Не могу сдержать слез, в этой поездке все было против нас, билетов не было совсем. Но мир не без добрых людей, и я договорилась с одной железнодорожной компанией, а она нам выделила целый вагон», — рассказала Эвелина.

Вместо десятерых ребятишек, как планировалось вначале, смогли поехать только пятеро. Остальные остались дома из-за проблем со здоровьем. Маленьких туристов сопровождали родители и медперсонал.

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«Артек» — лагерь, который пошел нам навстречу, спасибо ему. Это огромная гордость, что наши дети были здесь впервые за 100 лет», — сказала Эвелина в интервью изданию РИА ФАН.

Вместе с другими ребятами в «Артеке» побывал и сын актрисы — Семен Семин, он тоже «солнечный ребенок». Семен выступил на церемонии закрытия смены.