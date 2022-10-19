«А вы не хотите докопаться до Земфиры?»: Жигалова встала на защиту Клавы Коки

Недавно вокруг Клавы Коки разгорелся скандал. Представители Фонда защиты национального исторического наследия написали жалобу в Следственный комитет на имя его главы Александра Бастрыкина.

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Они попросили проверить творчество артистки на предмет нарушения ею права на свободу совести и вероисповедания.

Алена Жигалова посчитала, что против певицы выдвинули обвинения на пустом месте. Журналистка посоветовала общественникам отстать от знаменитостей, которые выступают в России, и обратить внимание на их сбежавших за границу коллег.