«А вы не хотите докопаться до Земфиры?»: Жигалова встала на защиту Клавы Коки

Недавно вокруг Клавы Коки разгорелся скандал. Представители Фонда защиты национального исторического наследия написали жалобу в Следственный комитет на имя его главы Александра Бастрыкина.
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Они попросили проверить творчество артистки на предмет нарушения ею права на свободу совести и вероисповедания.
Алена Жигалова посчитала, что против певицы выдвинули обвинения на пустом месте. Журналистка посоветовала общественникам отстать от знаменитостей, которые выступают в России, и обратить внимание на их сбежавших за границу коллег.
«Попала в замес. Ну, стояла там сзади сцены церковь, которая не работала. Что ж вы до девчонок докапываетесь, которые выступают в России и ничего такого не вытворяют?
А вы не хотите докопаться до певицы Земфиры? Которая на днях выпустила альбом под названием «Земфира от Луки». Вы понимаете, да? Вы лучше до Земфиры докапывайтесь и ее проверяйте. Тем более что к ней и без этого масса вопросов сейчас», — высказалась Жигалова в шоу «Алена, блин! говорит».