В Москве прошел благотворительный фестиваль «Белая трость»

С 12 по 14 октября в Москве состоялся XIII Международный благотворительный фестиваль для детей с нарушениями зрения «Белая трость». В финал вышли 60 ребят — не только из России, но и из других стран: Беларуси, Грузии, Узбекистана, Молдавии…
Громким событием стал гала-концерт, в котором приняли участие Зара, Анита Цой, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Дмитрий Маликов, Денис Майданов и другие звезды.
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Идейный вдохновитель фестиваля — народная артистка РФ Диана Гурцкая. Ее благотворительный фонд «По зову сердца» стал организатором фестиваля.
«Ребята невероятно талантливы, они настоящие звезды нашего фестиваля. Каждый из них является вдохновляющим примером для подражания. Сегодня у многих ребят исполнилась заветная мечта: они вышли на большую сцену, спели с известным исполнителем, им аплодировали 3000 человек.
Я очень рада, что ежегодно нам удается создать эту сказку для наших финалистов», — приводит слова Дианы издание Аrgumenti.ru.