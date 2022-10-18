В Москве прошел благотворительный фестиваль «Белая трость»

С 12 по 14 октября в Москве состоялся XIII Международный благотворительный фестиваль для детей с нарушениями зрения «Белая трость». В финал вышли 60 ребят — не только из России, но и из других стран: Беларуси, Грузии, Узбекистана, Молдавии…

Громким событием стал гала-концерт, в котором приняли участие Зара, Анита Цой, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Дмитрий Маликов, Денис Майданов и другие звезды.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Идейный вдохновитель фестиваля — народная артистка РФ Диана Гурцкая. Ее благотворительный фонд «По зову сердца» стал организатором фестиваля.