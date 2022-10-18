«Ого, какой живот»: беременная Ханна показала фигуру в «хищном» бикини

Певица Ханна. Фото: соцсети

Певица Ханна. Фото: соцсети

Певица готовится стать мамой во второй раз.

В отличие от многих знаменитостей, Ханна не стала скрывать новость о беременности от поклонников. Певица наслаждается своим положением и с удовольствием демонстрирует аудитории фотоотчеты.

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В новом видео звезда наглядно показала, как изменилась ее фигура. Она прошлась перед камерой в кислотном бикини с анималистичным принтом и черных солнечных очках.

Пользователи Сети засыпали артистку комплиментами.

«Какая красивая и счастливая девушка! Глаз радуется»; «Ого, какой живот уже. Тебе очень идет беременность»; «Вес совсем не набрала. Ножки тоненькие, только животик подрос»; «Очаровашка», — написали они.

Напомним, Ханна счастлива в браке с Павлом Курьяновым (Пашу) около семи лет. У пары подрастает дочка Адриана. 

Певица Ханна. Фото: соцсети

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