«Ого, какой живот»: беременная Ханна показала фигуру в «хищном» бикини

В отличие от многих знаменитостей, Ханна не стала скрывать новость о беременности от поклонников. Певица наслаждается своим положением и с удовольствием демонстрирует аудитории фотоотчеты.

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В новом видео звезда наглядно показала, как изменилась ее фигура. Она прошлась перед камерой в кислотном бикини с анималистичным принтом и черных солнечных очках.