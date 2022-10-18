Переняла привычку Бузовой: Бородина в принтованном костюме пурпурного цвета щегольнула на съемках

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она знакома многим благодаря шоу «Дом-2», которое 18 лет выходит в эфир. Примечательно, что сама Ксения так и не обрела счастье в личной жизни. В прошлом году она развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым. Звезда теперь чаще выходит в свет и веселится с подругами.
Примечательно, что Бородина часто хвастается трендовыми нарядами. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает и тратит деньги на роскошь. Телеведущая признается, что пользуется услугами стилистов.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз Ксения поделилась кадрами со съемок нового проекта. Она опоздала, поэтому спешно готовилась к эфиру. Телеведущая предпочитает носить броские образы. На этот раз она предстала в костюме с брюками клеш в пурпурном цвете с необычным принтом. Бородина подчеркнула свою талию.
Волосы ей собрали в гладкий пучок. Примечательно, что она не удержалась и стала есть колбасу. А такая привычка есть у Ольги Бузовой, которая всегда просит в гримерку колбасу.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие удивились тому, что она перекусывает неправильной едой. А вот ее образ получил массу комплиментов.
«Ох, какая яркая», «Милашка», «Наряд шикарный», «Вы и колбаса — удивительно», «А теперь нет Оли, поэтому вам тоже колбаса достается?», «Интересный у вас рабочий день получается», — стали писать пользователи Сети.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды