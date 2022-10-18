Переняла привычку Бузовой: Бородина в принтованном костюме пурпурного цвета щегольнула на съемках

Примечательно, что Бородина часто хвастается трендовыми нарядами. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает и тратит деньги на роскошь. Телеведущая признается, что пользуется услугами стилистов.

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