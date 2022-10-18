Рита Дакота под капельницей в гримерке: стало известно, почему певице вызвали врача

Рита Дакота перед самым концертом вынуждена была лечь под капельницу — настолько плохо она себя почувствовала.
У артистки и прежде бывали проблемы со здоровьем. Например, в прошлом году, отдыхая на Бали, Рита попала в больницу с болями в животе. Как выяснилось, проблема была в системе кроветворения. А на этот раз причиной капельницы стали последствия ОРВИ.
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«Был концерт в Питере, она простыла. Но это обычное ОРВИ, хотя и стресс для организма. Капельница была для повышения иммунитета, помимо капельницы — море чая с имбирем, лимоном и медом. Сейчас все хорошо, она долечивает остатки простуды.
Восхищаюсь Ритой, ее талантом и профессионализмом. Даже не смотря на больное горло и сниженный иммунитет, она выложилась на тысячу процентов из ста на концерте. Это достойно уважения. Это безграничная, бесконечная любовь к своему делу и своей аудитории», — рассказала корреспонденту МК представитель певицы, Мария.