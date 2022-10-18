Рита Дакота под капельницей в гримерке: стало известно, почему певице вызвали врача

Рита Дакота перед самым концертом вынуждена была лечь под капельницу — настолько плохо она себя почувствовала.

У артистки и прежде бывали проблемы со здоровьем. Например, в прошлом году, отдыхая на Бали, Рита попала в больницу с болями в животе. Как выяснилось, проблема была в системе кроветворения. А на этот раз причиной капельницы стали последствия ОРВИ.

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