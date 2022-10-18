«Я пока даже не осознаю»: Ефременкова из «Дома-2» разрыдалась, сообщая шокирующие новости о сыновьях-близнецах

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова уже почти четыре недели находится в клинике с новорожденными сыновьями-близнецами.

Малыши появились на свет недоношенными, поэтому врачи на столь долгий срок оставили их под своим наблюдением.

Юлия Ефременкова вышла на связь с подписчиками, чтобы рассказать, что уже совсем скоро она и ее сыновья будут дома. Сначала молодая мама с улыбкой смотрела в кадр. Но потом не сдержала эмоций и заплакала. От радости. Ведь в жизни ее детей грядут важные изменения.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».