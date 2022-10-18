«Я пока даже не осознаю»: Ефременкова из «Дома-2» разрыдалась, сообщая шокирующие новости о сыновьях-близнецах

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова уже почти четыре недели находится в клинике с новорожденными сыновьями-близнецами.
Малыши появились на свет недоношенными, поэтому врачи на столь долгий срок оставили их под своим наблюдением.
Юлия Ефременкова вышла на связь с подписчиками, чтобы рассказать, что уже совсем скоро она и ее сыновья будут дома. Сначала молодая мама с улыбкой смотрела в кадр. Но потом не сдержала эмоций и заплакала. От радости. Ведь в жизни ее детей грядут важные изменения.
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«Просто не верю, уже в этот четверг мы будем дома с нашим папочкой и с нашей бабулей, со всей семьей. Я пока даже не осознаю, я так ждала этого момента. Я смотрела в окно и разглядывала чужие счастливые семьи, которые с малышами выходят. И в этот четверг мы тоже будем одними из них. Нас можно поздравлять! Ура! Свершилось», — поделилась Юлия Ефременкова.
Юлия Ефременкова расплакалась. Фото: соцсети
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появились на свет 22 сентября с помощью кесарева сечения.