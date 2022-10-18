Не Диана: трагедия, разделившая жизнь принца Чарльза на до и после

У принца Чарльза был двоюродный дедушка Луис Маунтбеттен по прозвищу Дики. Эксперты по королевской семье утверждают, что наследник престола любил его больше отца — принца Филиппа.

Луис действительно имел огромное влияние в королевской семье. Поговаривали даже, что королева Елизавета II была крайне недовольна тем фактом, что Чарльз слушал дедушку больше, чем родную мать.

Но однажды лорд Маунтбеттен был убит на своей лодке. Его взорвали представители Ирландской республиканской армии. Ранения оказались несовместимыми с жизнью, он погиб на месте.

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Для Чарльза это стало настоящим ударом. Он вспомнил, как дедушка одобрял брак с Камиллой, и с тех пор, по мнению экспертов, у них и начались отношения.