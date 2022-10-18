«Что за деревня?»: Соседов разнес наряды современных певиц

Недавно Сергей Соседов заявил, что ни у одной из современных певиц нет своего образа. В беседе с порталом Teleprogramma.pro музыкальный критик объяснил, что именно имел в виду.
«Это не беда двух-трех артисток, это общая проблема. Нет образа. Надеть платье, даже красивое, это не образ. Образ артиста это то, что транслируется годами», — рассказал Сергей.
В качестве примеров Соседов привел звезд советской эстрады. Например, Людмила Зыкина всегда выходила на сцену в расшитых платьях, инкрустированных дорогими каменьями. Алла Пугачева носила балахоны, а Эдита Пьеха — дорогие наряды с драпировками и бутоньерками.
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Артистки годами придерживались одного стиля, который в итоге запоминался всем поклонникам. Сейчас же, по мнению музыкального критика, у звезд совсем нет вкуса.
«Сейчас никакого стиля у певиц нет. Наряды меняются. По больше части все некрасиво. Какой образ у Ларисы Долиной? Прическа то такая, то сякая. Она прекрасная певица, но образа сценического у нее нет.
Если ты артист, как ты без образа-то? А когда ты то так, что сяк, это что такое? Что за деревня? Это смешно! Нет вкуса. Думают, что чем больше нарядов, тем лучше. Дизайнеры совершенно не понимают красоту, идет отрицание канонов. Эталона вкуса на сцене сейчас нет», — заявил Соседов.