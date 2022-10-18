«Что за деревня?»: Соседов разнес наряды современных певиц

Недавно Сергей Соседов заявил, что ни у одной из современных певиц нет своего образа. В беседе с порталом Teleprogramma.pro музыкальный критик объяснил, что именно имел в виду.

«Это не беда двух-трех артисток, это общая проблема. Нет образа. Надеть платье, даже красивое, это не образ. Образ артиста это то, что транслируется годами», — рассказал Сергей.

В качестве примеров Соседов привел звезд советской эстрады. Например, Людмила Зыкина всегда выходила на сцену в расшитых платьях, инкрустированных дорогими каменьями. Алла Пугачева носила балахоны, а Эдита Пьеха — дорогие наряды с драпировками и бутоньерками.

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