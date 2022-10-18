Тарасова сделала заявление после больницы

Татьяна Тарасова вышла из больницы, где лечила повышенное давление, и вернулась в состав жюри шоу «Ледниковый период». Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию была на съемках в хорошем настроении.

«Чувствую себя нормально, впечатления — все как обычно. Шоу будет длиться долго!» — заявила она.

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В новом сезоне «Ледникового периода» участвуют звезды, которые ранее были финалистами проекта. Мы снова увидим Медвелохиных, Регину Тодоренко, Лизу Арзамасову, Марата Башарова, Вячеслава Чепурченко и многих других артистов.