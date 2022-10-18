И снова блондинка: Соседов назвал самую красивую женщину в российском шоу-бизнесе

К слову, Сергей Соседов убежден, что для артиста все-таки самым важным является не идеальная внешность, а харизма и талант.

Отметим, что ранее пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал самой красивой женщиной планеты британскую актрису Джоди Комер. И она тоже является блондинкой с узким носом и естественными чертами лица. Доктор руководствовался в своем решении правилом золотого сечения, когда черты лица расположены друг от друга на одинаковых расстояниях.

Источник: vm.ru.