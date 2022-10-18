И снова блондинка: Соседов назвал самую красивую женщину в российском шоу-бизнесе

Музыкальный критик Сергей Соседов неожиданно отвесил емкий комплимент Полине Гагариной. Он уверенно заявил, что она является самой красивой женщиной в отечественном шоу-бизнесе.
Эксперт полагает, что звезда обладает редкой внешностью и, главное, абсолютно естественной. Неиспорченной филлерами, ботоксом и пластикой.
«В ней имеются признаки концептуальной красоты», — заметил Сергей Соседов.
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«Для артиста, певицы, актрисы очень важны именно выразительные черты. То есть большие нос, глаза и скулы — это как раз идеальное сочетание», — также подчеркнул критик.
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press
К слову, Сергей Соседов убежден, что для артиста все-таки самым важным является не идеальная внешность, а харизма и талант.
Отметим, что ранее пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал самой красивой женщиной планеты британскую актрису Джоди Комер. И она тоже является блондинкой с узким носом и естественными чертами лица. Доктор руководствовался в своем решении правилом золотого сечения, когда черты лица расположены друг от друга на одинаковых расстояниях.
Источник: vm.ru.