Умер музыкант итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти

18 октября итальянские СМИ сообщили о смерти бывшего участника поп-группы Ricchi e Poveri (переводится как «богатые и бедные») Франко Гатти.

Музыкант скончался в больнице родного города Генуе в возрасте 80 лет. Он был в коллективе с момента его основания в 1967 году, затем ушел в 2016-м, ненадолго вернулся для воссоединения в 2020-м и снова покинул за год до смерти. Клавишник отмечал, что ему больше «нерадостно выходить на сцену».

«Состояние его здоровья в последние недели ухудшилось, — говорят источники газеты La Repubblica, близкие к семье артиста. — Похороны состоятся в четверг в Генуе».

Добавим, что двое других участников Ricchi e Poveri — Анджело Сотджу и Анджела Брамбати — до сих пор состоят в группе. За годы своего существования коллектив выпустил 18 альбомов. Самые известные песни — Mamma Maria, Sara perche ti amo и Che sara.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Помянем Франко просмотром этого видео: