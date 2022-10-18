Телец и Дева в списке: какие знаки зодиака станут счастливчиками этого месяца

Список самых счастливых знаков зодиака октября возглавили Дева, Телец и Козерог.

Телец улучшит до конца октября свое финансовое положение за счет ранних вложений. Наконец-то настало время пожинать плоды. Также этот знак зодиака ощутит помощь друзей и партнеров по бизнесу. А в личной жизни наступит гармония. Вторая половинка может порадовать приятным сюрпризом и организовать совместное путешествие.

Девы долго думали, что им не разрешить некоторые проблемы. Но вот наступил конец октября, а вместе с ним пришла удача — сейчас самое время завершить начатое. Не волнуйтесь, все будет хорошо, надо дерзать, звезды благоприятствуют. Появятся также не только приятные, но и очень полезные знакомства. Главное — не сидеть дома.

Козерогам вселенная в это время будет щедро раздавать подсказки, как поступить в той или иной ситуации. Наблюдайте, делайте выводы, действуйте — удача на вашей стороне. Отличное время у Козерогов в финансовой и профессиональной сферах. Высокий шанс увеличить заработок, получить более высокую должность.

Источник: rsute.ru.