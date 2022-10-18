Походка от бедра: Самойлова устроила с дочкой дефиле в одинаковых купальниках на белоснежном песке (видео)

Джиган и Оксана Самойлова со своими четырьмя детьми отправились в теплые страны. Семейство как всегда не отказывает себе в радостях жизни. Они уже покаталась на роскошной многопалубной яхте, а позже разделились по интересам.

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Рэпер отправился рыбачить, а Оксана Самойлова нарядилась со старшей 11-летней дочкой Ариелой в одинаковые бикини.

«Наконец-то!» - похвасталась повзрослевшей дочкой модель.

Вместе с наследницей походкой от бедра она прошлась вдоль линии моря по белоснежному песку.