Походка от бедра: Самойлова устроила с дочкой дефиле в одинаковых купальниках на белоснежном песке (видео)

Джиган и Оксана Самойлова со своими четырьмя детьми отправились в теплые страны. Семейство как всегда не отказывает себе в радостях жизни. Они уже покаталась на роскошной многопалубной яхте, а позже разделились по интересам.
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Рэпер отправился рыбачить, а Оксана Самойлова нарядилась со старшей 11-летней дочкой Ариелой в одинаковые бикини.
«Наконец-то!» - похвасталась повзрослевшей дочкой модель.
Вместе с наследницей походкой от бедра она прошлась вдоль линии моря по белоснежному песку.
Как вам такое дефиле?