«Вынесла мозг!»: Ингеборга Дапкунайте закатила истерику на съемках

Сбежавшая из России актриса Ингеборга Дапкунайте славится сложным характером. Ролей ей предлагали в последнее время мало, однако артистка всегда себя считала достоянием страны.
Стилист Александр Рогов пожаловался, как однажды на одной из съемок Ингеборга закатила истерику на ровном месте. По мнению стилиста, в той ситуации, большой артист бы так себя никогда не повел.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Она всем вынесла мозг. Сказала: «Это плохо, я так не оденусь. Косметика у визажиста не такая, мне нужна гипоаллергенная. Неправильно стоит свет». И ушла», — рассказал он в интервью Светлане Бондарчук на Youtube-канале «Света вокруг света».