«Вынесла мозг!»: Ингеборга Дапкунайте закатила истерику на съемках

Сбежавшая из России актриса Ингеборга Дапкунайте славится сложным характером. Ролей ей предлагали в последнее время мало, однако артистка всегда себя считала достоянием страны.

Стилист Александр Рогов пожаловался, как однажды на одной из съемок Ингеборга закатила истерику на ровном месте. По мнению стилиста, в той ситуации, большой артист бы так себя никогда не повел.