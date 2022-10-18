А сын оказался копией деда: Нетребко поделилась редкими фото с отцом, который жил в Краснодаре

18 октября Анна решила почтить память своего отца. Она выложила архивные кадры с Юрием Николаевичем, который был геологом. Примечательно, что певица росла в семье, происходящей из кубанских казаков. Ее мама Лариса Ивановна была инженером. Артистка потеряла ее еще раньше, в 2002 году.

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