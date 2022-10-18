А сын оказался копией деда: Нетребко поделилась редкими фото с отцом, который жил в Краснодаре

Анна Нетребко является известной оперной дивой. Она уже много лет выступает на сцене. Певица не раз давала концерты в Нью-Йорке и Лондоне. Артистка также часто раньше приезжала в Россию. Она даже отмечала юбилей в Кремле. Порой ей удавалось приехать в Краснодар, где у нее живут родные. Однако в прошлом году ее папа умер.
18 октября Анна решила почтить память своего отца. Она выложила архивные кадры с Юрием Николаевичем, который был геологом. Примечательно, что певица росла в семье, происходящей из кубанских казаков. Ее мама Лариса Ивановна была инженером. Артистка потеряла ее еще раньше, в 2002 году.
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Анна Нетребко с папой, сыном и сестрой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как как сын звезды Тьяго похож на дедушку. Она даже сравнила детские фото. «Тиша так похож на дедушку», «Как сынок ваш на дедушку похож, вот это да», «Какое счастье видеть в сыне продолжение своего отца», «Тьяго — это действительно, невероятная копия вашего отца», — написали подписчики.
Папа Анны Нетребко. Фото: соцсети звезды
Сын Анны Нетребко. Фото: соцсети звезды