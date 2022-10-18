Просто бомба! Красотка-сестра Зепюр Брутян произвела фурор в Сети

Зепюр Брутян. Фото: Global Look Press

Зепюр Брутян. Фото: Global Look Press

Пользователи восхитились внешностью родственницы актрисы.

В конце лета Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян. После этого аудитория поклонников актрисы увеличилась в разы.

Любопытные пользователи стали следить не только за жизнью актрисы, но и за ее родственниками. Особенно публику восхитила сестра звезды Рипсиме.

По мнению многих фолловеров, девушка не уступает в эффектной внешности своей знаменитой родственнице. Правда, выглядит совсем иначе. Если Зепюр является миниатюрной брюнеткой, то ее сестра — длинноногая блондинка.

Сестра Зепюр Брутян Рипсиме. Фото: соцсети

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О самой Рипсиме известно не так много. Она закончила университет в 2014-м году и сейчас живет в Москве. Личную жизнь красотка скрывает. Судя по теплым комментариям в соцсетях, Зепюр и Рипсиме очень близки.

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