Болеющего Юдашкина сравнили с умирающей Фриске

Валентин Юдашкин вместе с женой Мариной. Фото: соцсети

Валентин Юдашкин вместе с женой Мариной. Фото: соцсети

Кутюрье изменился во внешности.

Валентин Юдашкин много лет борется с онкологией. Сначала он худел практически до костей, а теперь неожиданно начал набирать вес. Недавно кутюрье вышел в свет со своей женой Мариной. Поклонники заметили изменения в его внешности.

«Больно смотреть на измученного раком Юдашкина. Как и Фриске, он начал полнеть. Дай бог ему здоровья!» — написали пользователи Сети.

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Напомним, летом в семье Валентина Юдашкина произошло радостное событие: на свет появилась его внучка. Малышка стала третьим ребенком для дочери кутюрье, Галины.

К слову, 58-летний Валентин Юдашкин нарадоваться не может на внуков. Раньше модельер часто делился подробностями их воспитания.

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