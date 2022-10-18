Болеющего Юдашкина сравнили с умирающей Фриске

Валентин Юдашкин много лет борется с онкологией. Сначала он худел практически до костей, а теперь неожиданно начал набирать вес. Недавно кутюрье вышел в свет со своей женой Мариной. Поклонники заметили изменения в его внешности.

«Больно смотреть на измученного раком Юдашкина. Как и Фриске, он начал полнеть. Дай бог ему здоровья!» — написали пользователи Сети.