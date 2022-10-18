«Подкладывали балерин под толстосумов»: Волочкова отвесила оплеуху руководству Большого театра

Экс-прима заверила, что при желании руководство театра решило бы возникший вопрос. По ее словам, в свое время оно не гнушалось взаимодействовать с бизнесменами, которые сейчас могут посодействовать в доставке заграничных товаров.

«Так же, как вы довели театр до беспредела, так же, как вы подкладывали балерин под толстосумов, превращая артисток в проституток, так же попросили бы этих толстосумов перевезти пуанты для балерин на своих частных самолетах», — заявила Волочкова.