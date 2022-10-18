«Джинсы спадают с изящных бедер»: постройневшая Муцениеце в лифчике обнажила свои прелести на камеру

А 18 октября Агата выложила личные кадры. Она с утра запечатлелась без футболки. Актриса обнажила плоский живот и округлый бюст, позируя в лифчике. При этом она придерживала джинсы, которые спадали с нее. Муцениеце призналась, что похудела. Она с удовольствием показал, на сколько джинсы ей стали большие.

«И в стрессе есть свои плюсы», — сказала звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».