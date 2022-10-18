«Джинсы спадают с изящных бедер»: постройневшая Муцениеце в лифчике обнажила свои прелести на камеру

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже давно снимается в кино и может похвастаться яркими ролями. Также артистка состояла в браке с Павлом Прилучным. Они играли вместе в сериале «Закрытая школа». Супруги для многих были идеальной парой, но в 2020 году они расстались. Теперь звезда живет с детьми в небольшой квартире.
Не так давно Прилучный снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян. Примечательно, что Муцениеце пока личную жизнь не строит. При этом она все чаще выходит в свет и демонстрирует женственные наряды. Но недавно артистка удивила фанатов, снявшись в клипе с Владимиром Селивановым.
А 18 октября Агата выложила личные кадры. Она с утра запечатлелась без футболки. Актриса обнажила плоский живот и округлый бюст, позируя в лифчике. При этом она придерживала джинсы, которые спадали с нее. Муцениеце призналась, что похудела. Она с удовольствием показал, на сколько джинсы ей стали большие.
«И в стрессе есть свои плюсы», — сказала звезда.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как преобразилась актриса. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты посчитали, что она переживает из-за свадьбы Прилучного и того, что ее дети теперь проводят выходные с мачехой.
«Какая вы красотка», «Джинсы спадают с изящных бедер», «Это супер», «Очень стройная», «А почему вы переживаете? Из-за Брутян?», «Вы и так модель стройная», — стали писать подписчики.