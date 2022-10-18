Животик уже не скрыть: «Джиган в пятый раз станет отцом?» (фото)

Рэпер Джиган отправился со своей семьей в очередной отпуск в теплые страны. Эпатажный артист традиционно взял с собой не только жену Оксану Самойлову, но и всех четверых детей: дочек Ариелу, Майю и Лею, а также сына Давида.

Известно, что избранница Джигана, Оксана, много лет была перманентно беременной, стараясь родить своему мужу наследника. В 2020 году она все-таки осчастливила рэпера. Но сейчас поклонники вновь обнаружили на пляжных фото звездного семейства беременный животик. Но...

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