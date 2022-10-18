Просела: Земфира вынуждена выступать в Европе за копейки

Певица Земфира вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой улетела во Францию в марте этого года. Артистка публично не высказывалась в адрес своих соотечественников, но всячески демонстрировала неприязнь.

Однако Европа приняла артистку не так, как она планировала. Теперь Земфира вынуждена выступать за копейки. По крайней мере, суммы не сравнимы с российскими концертами.