Просела: Земфира вынуждена выступать в Европе за копейки

Певица Земфира вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой улетела во Францию в марте этого года. Артистка публично не высказывалась в адрес своих соотечественников, но всячески демонстрировала неприязнь.
Однако Европа приняла артистку не так, как она планировала. Теперь Земфира вынуждена выступать за копейки. По крайней мере, суммы не сравнимы с российскими концертами.
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Журналисты из «Известий» подсчитали, что в европейских городах билет на концерт Земфиры стоит 4–5 тыс. рублей. В то время как в 2016 году за билеты на шоу в «Олимпийском» в Москве фанаты отдавали от 2,5 тыс. до 25 тыс. рублей.