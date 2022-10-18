«Они 20 лет не замечали друг друга»: Жигалову удивила дружба Пугачевой и Земфиры

В свое время Земфире пророчили славу Аллы Пугачевой. Поговаривали, что Примадонне это не нравилось, однако она отмалчивалась. Земфира же уверяла, что не стремится занять место Аллы Борисовны и вообще не воспринимает ее как певицу.

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Недавно стало ясно, что артистки оставили все разбирательства в прошлом. Пугачева появилась на концерте коллеги в Израиле, после чего написала в ее честь хвалебный пост в соцсети.