«Они 20 лет не замечали друг друга»: Жигалову удивила дружба Пугачевой и Земфиры

В свое время Земфире пророчили славу Аллы Пугачевой. Поговаривали, что Примадонне это не нравилось, однако она отмалчивалась. Земфира же уверяла, что не стремится занять место Аллы Борисовны и вообще не воспринимает ее как певицу.
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Недавно стало ясно, что артистки оставили все разбирательства в прошлом. Пугачева появилась на концерте коллеги в Израиле, после чего написала в ее честь хвалебный пост в соцсети.
Алену Жигалову удивил такой поворот событий. Она предположила, что певицы сблизились после переезда за границу.
«Они 20 лет не замечали друг друга! И вдруг, что мы видим? Земфира поет, Пугачева ей радостно хлопает. Кстати, знает наизусть все ее песни. А когда она успела их наизусть выучить? Накануне концерта сидела с песенником?» — высказалась блогерша в шоу «Алена, блин! говорит».