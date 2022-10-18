Шепелев показал, как проходят его ночи с женой: откровенные детали на видео

39-летний телеведущий Дмитрий Шепелев выставил в своем телеграме видеоролик, рассмешив своих фолловеров.

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«Коротко о том, как проходят наши ночи», — подписал он кадры.

И хотя на видео демонстрировалась чья-то чужая ночная жизнь, нетрудно было догадаться, как романтично проводит Дмитрий Шепелев время по ночам со своей молодой женой Екатериной Тулуповой.