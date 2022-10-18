Шепелев показал, как проходят его ночи с женой: откровенные детали на видео

39-летний телеведущий Дмитрий Шепелев выставил в своем телеграме видеоролик, рассмешив своих фолловеров.
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«Коротко о том, как проходят наши ночи», — подписал он кадры.
И хотя на видео демонстрировалась чья-то чужая ночная жизнь, нетрудно было догадаться, как романтично проводит Дмитрий Шепелев время по ночам со своей молодой женой Екатериной Тулуповой.
Судя по всему, их сынок Тихон назначает себя главным по кровати в ночное время и активно командует парадом, не давая спать родителям.