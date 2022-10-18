Netflix отложил документальный сериал о принце Гарри и Меган Маркл

Громкий контракт между Netflix и знаменитыми супругами принцем Гарри и Меган Маркл все никак не разродится большой премьерой.
В конце 2022 года американский стриминговый сервис собирался сделать двойной удар по британской монархии: выпустить пятый сезон «Короны» в ноябре и документальный сериал о Меган и ее муже в декабре.
Однако смерть королевы и критика продолжения «Короны» внесли коррективы в планы видеоплатформы. Британская элита выступила против того, что в сериале про королевскую семью будет показано, как принц Чарльз пытался сместить свою мать Елизавету II с трона. В Netflix решили перестраховаться и не злить англичан – перенесли документальный проект с Меган Маркл на следующий год.
Об этом пишет издание Deadline, отмечая, что руководители стримингового сервиса несколько раз упоминали, что шоу о герцогах Сассекских увидит свет в декабре 2022 года, а теперь утверждают, что они никогда не подтверждали релиз такого проекта.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Журналисты добавляют, что для Гарри и Меган это может быть удобная ситуация, так как они получили дополнительное время отредактировать свой сериал на фоне смерти королевы.
Напомним, принц Гарри заключил контракт с Netflix в сентябре 2020 года. Но с тех пор, если делал громкие заявления о своей семье, то ходит с ними на телеканалы, а не пользовался площадкой своих партнеров, чем очень расстраивал последних. Ну не клеится у них совместная работа.