Netflix отложил документальный сериал о принце Гарри и Меган Маркл

Громкий контракт между Netflix и знаменитыми супругами принцем Гарри и Меган Маркл все никак не разродится большой премьерой.

В конце 2022 года американский стриминговый сервис собирался сделать двойной удар по британской монархии: выпустить пятый сезон «Короны» в ноябре и документальный сериал о Меган и ее муже в декабре.

Однако смерть королевы и критика продолжения «Короны» внесли коррективы в планы видеоплатформы. Британская элита выступила против того, что в сериале про королевскую семью будет показано, как принц Чарльз пытался сместить свою мать Елизавету II с трона. В Netflix решили перестраховаться и не злить англичан – перенесли документальный проект с Меган Маркл на следующий год.

Об этом пишет издание Deadline, отмечая, что руководители стримингового сервиса несколько раз упоминали, что шоу о герцогах Сассекских увидит свет в декабре 2022 года, а теперь утверждают, что они никогда не подтверждали релиз такого проекта.