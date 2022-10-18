«Видимся редко»: после развода Лепс забросил детей

Григорий Лепс 21 год прожил в браке с Анной Шаплыковой. Несмотря на то, что в декабре 2021 года артист развелся, он продолжил очень тепло отзываться о бывшей жене. Певец признался, что время, проведенное с супругой, было самым счастливым в его жизни.