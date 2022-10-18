Какое наследство Алла Пугачева оставила внуку Дени Байсарову: в 300 миллионов рублей

Старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте все еще колесит с гастролями по территории РФ, да еще в Крыму с концертом отметилась. И это при том, что у нее есть гражданство США благодаря американскому мужу Михаилу Земцову. С ним и дочкой Клавой артистка уже давно проживает в Америке, имея недвижимость в Нью-Йорке и в Майами.

Оказалось, что сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров (в отличие от сбежавшего в сторону Прибалтики Никиты Преснякова) тоже остается пока в Москве. Не исключено, что в этом сыграла свою роль недвижимость, которую Алла Пугачева решила отписать на внука.