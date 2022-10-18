«Вообще не общаются друг с другом»: в семье Пугачевой заподозрили раскол

Не секрет, что сейчас Алла Пугачева находится в Израиле. Примадонна и ее муж Максим Галкин* перебрались за границу вместе с восьмилетними детьми Лизой и Гарри.

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При этом старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым осталась в России. Артистка появилась на концерте в Крыму, дав понять, что не покидала родину.