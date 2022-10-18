«Вообще не общаются друг с другом»: в семье Пугачевой заподозрили раскол

Не секрет, что сейчас Алла Пугачева находится в Израиле. Примадонна и ее муж Максим Галкин* перебрались за границу вместе с восьмилетними детьми Лизой и Гарри.
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При этом старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым осталась в России. Артистка появилась на концерте в Крыму, дав понять, что не покидала родину.
По мнению Алены Жигаловой, из-за этого в звездном семействе вполне может начаться раскол.
«Очень интересно получается. Часть семьи Аллы передислоцировалась в Израиль, а здесь продолжает оставаться Орбакайте с сыном.
Все ли так спокойно в Пугачевском королевстве? Кто знает! Может, в скором времени узнаем, что они выясняют между собой отношения или вообще не общаются друг с другом. Не удивлюсь этому», — заявила журналистка в шоу «Алена, блин! говорит».
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.