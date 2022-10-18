Волочкова призналась в симпатии к нищему чистильщику окон

Анастасия Волочкова является поклонницей реалити-шоу канала «Пятница!» «Мистер Х». Проект похож на известный «Холостяк» — девушки также борются за сердце красивого и перспективного мужчины, вот только в конце они узнают, что перед ними вовсе не миллионер, а нищий чистильщик окон!

То ли в шутку, то ли всерьез, но балерина заинтересовалась главным героем.