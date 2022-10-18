Мария Порошина сыграет в спектакле 16+

22 октября во Дворце искусств в Ленинградской области состоится показ романтической комедии «Снежный вальс», главные роли в которой исполнят Мария Порошина и Ярослав Бойко.
В разгар снежной бури происходит случайная встреча Патрика и Джудит. Это знакомство перерастает в романтическую привязанность, при этом герои постоянно попадают в забавные ситуации, не переставая подшучивать друг над другом.
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Спектакль наполнен юмором и самоиронией, создатели постановки бережно перенесли на сцену атмосферу первоисточника — пьесы английского драматурга Питера Куилтера «Плененные в снегу». Желающим посмотреть спектакль с участием Марии Порошиной и Ярослава Бойко «Снежный вальс» следует учитывать возрастные ограничения 16+, сообщает издание РИА ФАН.